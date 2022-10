Tenta di rubare una Play Station agli Orsi ma viene scoperto dalla vigilanza: 33enne nei guai

Ha provato a rubare una Play Station ma è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza. Il fatto si è consumato ieri, 22 ottobre, all’interno del centro commerciale Gli Orsi di Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, un uomo di 33 anni, residente a Biella, è stato fermato dalla guardia giurata con della merce non pagata. Sul posto si sono portati i Carabinieri e, dopo gli accertamenti di rito, si sarebbe appurato che il biellese aveva già asportato, in altri negozi, altri articoli per un valore di circa 2mila euro: videogiochi, oggetti di elettronica, vari utensili e abbigliamento.

Tutti i prodotti sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Il responsabile, invece, verrà molto probabilmente denunciato per furto aggravato.