Sirene a Candelo per un principio d’incendio (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Candelo per un principio d’incendio avvenuto all’interno di una canna fumaria. L’azione tempestiva della squadra ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in corso le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza.