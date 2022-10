Lite in piena notte a Gaglianico tra due giovani sotto gli effetti dell’alcol: una finisce al Pronto Soccorso

Preoccupazione a Gaglianico per una lite scoppiata in piena notte dentro un parcheggio. A rimanere coinvolte, stando alle ricostruzioni del caso, due giovani, visibilmente ubriache, poi divise da altre persone. Una di queste avrebbe riportato una leggera escoriazione allo zigomo ed è stata trasportata all’ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.