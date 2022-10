L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo piange l’amico Meme Nicolo: “Persona buona e disponibile”

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo piange la prematura scomparsa di un valido collaboratore e caro amico: Emanuele Nicolo.

Figlio di Pier Francesco, ex sindaco di Sordevolo, per numerose edizioni della Passione di Sordevolo, l’ultima quella del 2015, Meme (come tutti amichevolmente lo chiamavano) è stato un’immancabile presenza in cabina di regia come tecnico audio. Ha prestato la sua opera in modo silenzioso, sempre “dietro le quinte”, ma è stato un aiuto davvero prezioso per i registi che potevano contare sulla sua grande abilità e affidabilità. Per l’ultima edizione aveva passato il testimone al figlio Simone che si è occupato della postazione microfoni per gli attori.

Per alcuni anni ha fatto anche parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo lo ricorda così: “Siamo entrati insieme a far parte del Consiglio Direttivo nell’edizione 2000 della Passione, ho un bellissimo ricordo di lui, è sempre stato una persona molto buona, disponibile e dotata di grandi capacità. Ci ha lasciati troppo presto ma non dimenticheremo mai l’opera che ha prestato e l’attaccamento che ha avuto nei confronti dell’Associazione. Tutti noi siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

