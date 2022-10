Doppio incidente a Muzzano, due 17enni in ospedale: indenne il 92enne alla guida (foto di M. Benedetti per newsbiella del primo incidente)

4 mezzi coinvolti, 2 giovani rimasti feriti e trasportati in ospedale: è il bilancio del doppio sinistro stradale avvenuto nella notte a Muzzano.

Nel primo caso, due auto si sono urtate senza gravi conseguenze per i conducenti: un uomo di 41 anni e una 53enne. Poco dopo, invece, intorno alle 2, è avvenuto uno scontro tra un’auto, condotta da un 92enne, e uno scooter con a bordo due 17enni. Proprio quest’ultimi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e portati in Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.