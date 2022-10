Dolore a Masserano, è morto Franco Chioetto: una vita dedicata al lavoro e alla sua famiglia

Una vita intera dedicata al lavoro e alla sua famiglia. Apprezzato per le sue doti umane e professionali, era conosciuto in tutto il Biellese: questo era Franco Chioetto, titolare di un’impresa edile di Masserano, mancato ieri, 22 ottobre, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 82 anni.

Noto per le sapienti opere di restauro e la cura dei dettagli, ha ricevuto numerosi attestati e riconoscimenti nazionali e internazionali come il Mercurio d’Oro, l’Ercole d’Oro e il titolo di Cavaliere del Lavoro. Sposato per 52 anni con la moglie Isabella, è stato anche presidente della bocciofila locale e appassionato cercatore di funghi. Lascia nel dolore l’amata consorte, i due figli Luisella e Raffaele e gli affezionati nipoti.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Masserano. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Minero, avranno luogo sempre a Masserano alle 10 di martedì 25 ottobre.