"L’importante è il viaggio e non la meta", per i ragazzi delle medie di Vigliano, FOTO

"L’importante è il viaggio e non la meta", per i ragazzi delle medie di Vigliano

L’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese ha voluto dare agli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado, l’opportunità di vivere un’esperienza unica e autentica sulle “montagne di casa”. Due giorni in alta Valle Cervo, con salita e pernottamento al Rifugio della Vecchia, visita all’omonimo lago e, per i più intrepidi, salita al valico soprastante. Il giorno successivo discesa e visita alla Casa Museo di Rosazza.

Un modo alternativo per imparare divertendosi, mettendosi in gioco e trascorrendo del tempo all’aria aperta insieme ai compagni, agli insegnanti e agli accompagnatori del CAI di Biella che si sono prestati per aiutare i ragazzi a trascorre al meglio queste giornate. Cinque classi fra la scuola di Vigliano e di Ronco B., per un totale di 110 ragazzi, si sono alternate lungo l’itinerario fra 3 e il 12 ottobre, accompagnati da un inizio autunno tutto sommato mite e con giornate splendide: “prof venga subito a vedere, c’è una cosa bellissima…” le luci dell’alba, il cielo terso e il mare di nuvole ha lasciato tutti senza fiato. Si è voluto realizzare un progetto che potesse dare ai ragazzi l'opportunità di vivere ed esplorare il proprio territorio, generare curiosità e desiderio di avventura.

La nostra scuola, fra le varie iniziative, si è sentita in dovere di mostrare ai ragazzi le meraviglie di una salita in montagna, di una sera in rifugio, di un tramonto o di un’alba in quota. Far sperimentare la fatica in un ambiente naturale e la grande ricompensa che se ne ottiene è un momento di formazione profonda a cui i ragazzi non possono restare indifferenti.

La realizzazione del progetto La scuola, il CAI e la montagna è stata possibile, a titolo completamente gratuito, grazie ad un finanziamento ricevuto da Fondazione Cassa di Risparmio Biella e al contributo di Fondazione BIellezza che ha visto in questa proposta l’occasione di far crescere nei nostri ragazzi la consapevolezza di quanto sia bello il nostro territorio. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’ospitalità dei giovani gestori del rifugio, degli accompagnatori del CAI di Biella preparati e pazienti e della guida della Casa Museo di Rosazza ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

Come scuola, visto il riscontro positivo di ragazzi, famiglie, insegnanti, volontari del CAI vorremmo poter riproporre l’iniziativa anche nei prossimi anni, andando alla ricerca di una sostenibilità economica tramite la sensibilizzazione delle famiglie, dell’amministrazione comunale, delle Fondazioni e degli imprenditori locali che proprio nei giovani troveranno le loro future risorse.

Per la 3C di Vigliano: "È stata una gita magnifica sono stati solo due giorni, ma due giorni indimenticabili! Pensavo di morire per la strada dalla stanchezza e invece non mi sono arresa e ce l’ho fatta…perché una gita come questa si vive al meglio restando uniti. 4 h di salita, sassi, terra e sudore…ma nessuno è rimasto indietro! Questa gita ci è servita per legare di più tra di noi, anche quelli che credevi antipatici sono diventati simpatici! Non mi sono annoiata neanche un istante e questa gita la rifarei un miliardo di volte! E alla sera uscimmo a rivedere le stelle…e le risate e i canti hanno riempito la notte".

"Penso che la gita al lago della Vecchia sia stata la più bella gita scolastica che abbiamo mai fatto - raccontano dalla 3B di Vigliano - perché molto divertente; abbiamo potuto condividere momenti di vita quotidiana con compagni e professori. La passeggiata è stata impegnativa per alcuni e rilassante per altri ma le guide CAI l’hanno resa piacevole per tutti. Al rifugio, grazie ai ragazzi che lo gestiscono, ci siamo sentiti da subito ben accolti il tutto reso ancora più speciale grazie al meraviglioso paesaggio! Desidereremmo farne un’altra per rivivere gli stessi indimenticabili momenti.

"Durante la camminata c’era chi andava più veloce e chi invece più lento - commentano dalla 3A Vigliano - ma siamo arrivati tutti alla meta! Quando è scesa la sera siamo andati al lago e la luna era splendida. Ci siamo divertiti un sacco e abbiamo legato molto di più come classe. La natura aveva dei colori meravigliosi.

Dalla 3A Ronco: "La gita al Lago della vecchia è stato un misto di emozioni; il solo pensiero di stare con i miei compagni e i professori in un contesto che non fosse la scuola mi rendeva impaziente e ansiosa. Ho legato con persone con cui prima neppure parlavo, sono riuscita a superare le mie paure e mi sono divertita moltissimo. Tutto questo grazie ai professori, ai compagni e a questa esperienza che ci ha permesso di essere più uniti".

“Questa esperienza mi è servita per tre motivi - raccontano dalla 3B di Ronco -: per la visita alla casa museo, che mi ha fatto conoscere meglio come vivevano nel passato, perché ho potuto vedere gli oggetti che usavano e gli ambienti dove abitavano; perché mi ha permesso di rafforzare il mio legame con i compagni, visto che non avevamo mai passato tutto questo tempo insieme. E poi mi è servita per farmi capire che non mi devo arrendere alle prime difficoltà, ma affrontarle. Infatti, dopo poco tempo che camminavo, credevo di non farcela e di dover tornare indietro, ma con impegno e volontà, e anche tanta fatica, ce l’ho fatta!”