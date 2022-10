Castagnea e le sue Castagne piace ai visitatori (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

Laboratori, mercatini, mostre, passeggiate nei boschi, pranzi e cene in compagnia. Tutto questo è stato l’evento enogastronomico di Castagnea e le sue Castagne, andato in scena nelle giornate di ieri, 22 ottobre, e oggi a Portula. Molto apprezzato dai presenti il ricco programma, così come la cena d’autunno con i piatti della tradizione e la grande castagnata delle 14.