Buona la prima a Quaregna per la Festa della Zucca (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Buona la prima per la Pro Loco AQuaregna Aps. Nella giornata odierna è andata in scena la Festa della Zucca con aperitivo, pranzo in compagnia e giochi per i più piccoli in programma. Grande la soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti.