Biella, alla sinagoga del Piazzo lezione sulla Tefillah - FOTO

In contemporanea con Vercelli, dove il tempio ebraico era aperto alle visite, oggi, domenica 23 ottobre, alla sinagoga di Biella Piazzo si è tenuta una lezione sulla “Tefillah”, la preghiera ebraica.

La comunità ebraica biellese ha risposto presente come spiega Rossella Bottini Treves, da vent'anni Presidente della Comunità Ebraica di Vercelli e Biella: “Oggi è un'occasione per trovarci tutti insieme in cui un caro amico di Milano, il Rabbino Rav Kaplan, spiega la Tefillah. Mi fa piacere che ci sia tanta gente, tra cui persone che vivono in Israele. Durante l'imminente inverno gli eventi musicali e culturali si terranno a Vercelli dove abbiamo una sala riscaldata”.