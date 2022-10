Cavaglià, attenzione alle modifiche della viabilità per asfaltatura

Da domani, Lunedì 24 Ottobre 2022 alle 7.00 a venerdì 4 Novembre alle ore ore 18.00 (e comunque secondo le necessità di cantiere). Queste le linee interessate:56 – Vercelli-Santhià-Cavaglià67 – Saluggia-Santhià-Cavaglià95 – Trino-Cavaglià-Massazza345 – Cavaglià-Cigliano-Torino348 – Cavaglià-Cigliano-Ivrea358 – Cavaglià-Piverone-Ivrea390 – Biella-Cavaglià-Viverone

Per lavori di asfaltatura, a Cavaglià verrà chiusa al traffico via Cesare Vercellone. Pertanto, si segnalano le variazioni di percorso:

Direttrice Biella ➡ Cigliano/Viverone: rotonda del Cavallo, via San Giovanni Bosco, via Roma, via Ivrea (verso Viverone), via Attilio Tempia (verso Cigliano), con le seguenti fermate provvisorie:● via San Giovanni Bosco (Polivalente)● via Roma fronte via Gersen● via Attilio Tempia civ. 5

Direttrice Cigliano/Viverone ➡ Biella: SS593 da Alice Castello (provenendo da Cigliano) o verso Alice Castello (da Viverone), Strada Valledora, via Abate Bertone, SP143 diretta alla rotonda del Cavallo.

Le fermate di:● via Rondolino 9● piazza Ponteri● bivio Viverone/Alice Castello● via Generale Salino saranno soppresse anche per le corse non direttamente interessate da deviazione.

Il capolinea alternativo provvisorio nonché punto di interscambio di Cavaglià Rondolino/Ponteri si terrà alla fermata “Firmino” sulla SP143 nel tratto da/verso Biella.