Tempo in peggioramento, è allerta gialla in Piemonte (foto di repertorio)

"Una vasta area depressionaria avente il minimo sul golfo di Biscaglia convoglia intensi flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte causando un peggioramento del tempo tra stasera e Lunedì, con piogge deboli o moderate diffuse sul settore centro-settentrionale e sull'Appennino. e picchi forti o molto forti su novarese, vercellese e verbano. I fenomeni precipitativi avranno caratteristiche prevalentemente autunnali; i valori elevati previsti saranno determinati dalla risalita orografica delle masse d’aria sui rilievi alpini in condizioni di vento da sudovest e dalla persistenza delle precipitazioni. La quota neve risulterà elevata per il periodo, attorno ai 3000 m". A scriverlo, in una nota sul proprio sito, l'Arpa Piemonte.

E aggiunge: "Le piogge inizieranno ad attenuarsi nel tardo pomeriggio di domani per esaurirsi nella notte. Per le giornate di martedì e mercoledì è previsto un miglioramento del tempo grazie a una risalita dei valori di pressione dovuta al rinforzo dell'anticiclone africano presente sul Mediterraneo. In conseguenza del quadro meteorologico e dei possibili effetti al suolo, il Centro Funzionale di Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico per le prossime 36 ore sul Piemonte nord orientale".