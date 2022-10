Seab, il Cda propone il turno di raccolta pomeridiano

Tempistiche diverse per le strategie aziendali future di Seab, la società di raccolta e smaltimento rifiuti biellese, che il Presidente Gabriele Bodo Sasso ed il Consigliere di Amministrazione Andrea Basso hanno esposto mercoledì 19 ottobre a Palazzo Oropa, di fonte al alcuni Consiglieri Comunali di Biella.

Nel brevissimo periodo, ossia domani lunedì 24 ottobre, la società incontrerà i sindacati per formalizzare l'introduzione del turno di raccolta pomeridiano, mai adottato dall'azienda. “Lo scopo è quello di coprire tutti i servizi che oggi, causa la carenza di mezzi, fatichiamo a coprire. – dichiara il Presidente Bodo Sasso - Abbiamo proposto al personale l'adesione volontaria al turno pomeridiano ma per ora han risposto in pochi. Mentre i nuovi assunti per la sostituzione dei pensionamenti sono stati già inquadrati per lavorare anche il pomeriggio”.

A novembre sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, un call center per il ritiro di verde ed ingombranti, che, più avanti si occuperà anche di bollette, disservizi e gestione delle app per gli appuntamenti.

Due gli obiettivi entro la fine dell'anno. Iniziare la gestione per la chiusura della discarica di Masserano, che viene rimandata dal 2004, ed indire la gara per affidare a società specializzate il recupero di 7,5 milioni (sui 9 totali) di insoluti.

I progetti per il 2023 sono la sinergia con le società di raccolta e smaltimento di Ivrea e Novara, il cambio di sede, la gestione automatizzata dell'accesso agli ecocentri in collaborazione con Cosrab. E lo sviluppo all'interno di Seab di un software proprietario per il controllo a distanza delle discariche, che permette di quantificare il livello di percolato, il livello di inquinamento e quindi il superamento delle soglie di sicurezza.

“Per quanto riguarda la sede – dice Bodo Sasso – abbiamo già individuato lo stabile dell'ex Regione Piemonte di via Tripoli, dove spenderemo lo stesso canone di affitto di quella attuale, che non possiamo più utilizzare in quanto non a norma per molti aspetti. In merito allo sviluppo del software sulle discariche, innovativo, proprietario e che non ha nessuno, stiamo valutando di proporlo a chi gestisce questi siti”.