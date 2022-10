Cani: in via Amendola a Biella un vademecum per padroni e dog sitter, FOTO

Cani: in via Amendola un vademecum per padroni e dog sitter

Sono semplici e anche eleganti, sono i cartelli che si trovano lungo via Amendola, che i titolari delle attività, esasperati, hanno messo per evitare di trovarsi tutti i giorni con l'esterno del negozio sporco di escrementi del migliore amico dell'uomo.

Uno recita "Io non faccio qui la pipì" e l'altro "Per cortesia non fermare il cane per i suoi bisogni, grazie".

Per quanto riguarda il Comune di Biella, a febbraio del 2021 l'amministrazione aveva anche posato una serie di cartelli in cui annunciava tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine.

Sugli stessi c'è il riferimento è all'articolo 24 del regolamento di Polizia Urbana che recita così: “I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo degli animali, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi e pulire il suolo pubblico da eventuali deiezioni liquide prodotte dagli stessi animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo; in via esclusivamente esemplificativa, i soggetti obbligati, al fine di lavare il suolo dalla deiezione liquida dell’animale, possono versare dell’acqua sulla parte interessata fino a ripristinarne lo stato di igiene”.

E specifica: “La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi”.