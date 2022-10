Gaglianico, tutto pronto per il 49° Giro delle Cascine

Ci siamo, è tutto pronto per domani, domenica 22 ottobre, con la 49ª edizione del “Giro delle Cascine”, storica gara biellese che quest'anno si arricchisce di un importante etichetta: sarà, infatti, prova unica del CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTESE assoluto e master FIDAL di corsa su strada sui 10 chilometri, oltre che prova valida per l’assegnazione del Campionato di Società assoluto. E non solo: la gara sarà anche 15ª prova del circuito “CORRIPIEMONTE STRADA”. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, l’AS Gaglianico 74, allestirà un percorso di 10 chilometri CERTIFICATO tutto su asfalto. La certificazione dei tempi avverrà con chip a cura di “Enter srl”.

Questo il programma:

- Ore 8.00 = Ritrovo e apertura iscrizioni (giorno gara) 49° GIRO delle CASCINE Consegna pettorali con pacco gara presso la palestra Francesco Petrarca - Piazza Avignone 1 - Ore 9.00 = Chiusura iscrizioni GIORNO GARA - Ore 9.30 = 1ª Partenza: DONNE - SM 60 - SM 65 a seguire - Ore 9.40 = 2ª Partenza: AM - JPSM - SM35 - SM40 - SM 50 - SM 55 - Ore 10.30 = Partenza Passeggiata nel Giro delle Cascine “Camminata Ludico Motoria“ km. 4 - Dalle ore 11.00 = Premiazione