Basket Femminile Biellese pronto al via

A quasi due mesi dalla ripresa delle attività e alla vigilia dell'inizio del campionato, in casa Basket Femminile Biellese si fa un primo bilancio di questa nuova stagione.

La parola d'ordine è "entusiasmo". Entusiasmo portato dalle tante novità. Un nuovo allenatore in primis. Se Marco Fabbri aveva conquistato tutti con il suo carisma e la sua professionalità, non da meno è Giampiero Bertetti che, in poche settimane si è già fatto stimare dalle ragazze e dalla società. Le prime uscite, soprattutto l'amichevole con la pari categoria Arona, ha portato fiducia e consapevolezza nel compatto gruppo della prima squadra. La novità più importante nel roster è il trasferimento di Ramella a Novara, dove la ragazza sarà il play della matricola di serie B. Sempre più giovani della "cantera" sono state promosse in prima squadra mentre è in definizione il prestito di tre giovani talenti eporediesi che potranno esordire quest'anno tra le senior.

Anche tra le under l'aria che si respira è elettrica. Con i riconfermati coach Merlo e Riccini, le giovani under 14 e under 17 sono già cariche per i campionati delle rispettive categorie. Anche qui i numeri evidenziano la crescita del movimento, soprattutto fra le più piccoline. Nuove ragazze si sono fatte contagiare dalla palla a spicchi e stanno velocemente acquisendo competenze per partecipare attivamente agli incontri ufficiali.Il calendario, non ancora reso definitivo dalla Federazione, vedrà le partenze nel mese di novembre.

L'esordio per la prima squadra sarà il 4 novembre in casa con Nole, l'unica squadra del torinese in un girone che guarda al Piemonte orientale.

"Siamo molto fiduciosi" dicono dalla società "che quest'anno si possa essere protagonisti, dopo due anni difficili, dove il Covid e un pizzico di sfortuna non ci hanno permesso di raccogliere i risultati che meritavamo. Sappiamo che i coach e le ragazze hanno lavorato duramente e sono pronte per la nuova stagione. La squadra è unita e la sapiente guida di Giampiero Bertetti porterà sicuramente a togliersi tante soddisfazioni"