L'opinione di Pietro Brovarone: "Solo Dio può giudicare quel gesto"

La vita è il bene più prezioso che abbiamo, è in fondo l'unica cosa di cui siamo certi. Veniamo in questo mondo sulla scorta di una chiamata d'amore, perché alla base della vita di ogni uomo ci sta un atto d'amore voluto o inconsapevole, ma sempre atto di donazione di due corpi che donano ciascuno una propria parte per creare una nuova vita. È un dato biologico, ma è un dato anche psicologico e sentimentale: sentimento che si sviluppa nei modi più diversi e più variegati, perché l'uomo ha una capacità illimitata di interpretare la propria esistenza.

Gli animali agiscono per istinto e si riproducono sulla scorta di una legge naturale che gli impone la riproduzione. L'uomo al contrario può scegliere di gestire l'istinto riproduttivo e dargli un significato alto. In tutti i casi quell'atto di donazione correlato alla trasmissione della vita diventa sangue carne di una nuova esistenza. A quel punto, il nuovo nato deve imparare a navigare nelle perigliose acque del vivere quotidiano per capire quale sia il significato di quella vita a cui è stato chiamato senza essere stato interpellato.