Dal 18 ottobre e per un mese, al Centro commerciale I Giardini di Biella, si potrà visitare la mostra fotografica del Progetto Amare la montagna sulle uscite che gli studenti volontari dell’Itis Q. Sella hanno fatto in estate su quattro sentieri del Biellese per realizzare quella piccola ma necessaria manutenzione.

Ad accompagnarli alcuni soci del Cai della Sezione di Biella.