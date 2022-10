Dal Nord/Ovest: Airone resta imprigionato con la fune di una boa ad Arona, lo salvano i Vigili del Fuoco

Ieri venerdì 21 ottobre, il distaccamento VF di Arona è intervenuto intorno alle ore 13.00 per soccorrere un airone che si era imprigionato con la fune di una boa per ormeggi nello specchio antistante il lungolago di Arona.

L'intervento è stato effettuato sia da terra per individuare il luogo segnalato, sia via lago con gommone per il recupero. Il volatile, probabilmente ferito a un'ala e con una porzione di corda ancora incastrata nel becco, è stato poi trasportato presso il "rifugio Miletta" di Agrate Conturbia per le cure veterinarie necessarie, prima di essere rimesso in libertà.