Incidente in Super: auto cappottata all'uscita di Chiavazza, FOTO

Ennesimo incidente questa mattina sabato 22 ottobre intorno alle 9 all'uscita della superstrada tra Cossato e Biella, all'uscita a Chiavazza, dove la strada si immette sulla tangenziale. Un'automobile si è cappottata. Non sembrano essere state coinvolte altre auto.

Sul posto al momento ci sono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, il 118 e i Carabinieri per i rilievi e per l'accertamento della dinamica del sinistro.

Attenzione alla viabilità perchè al momento quel tratto di strada è chiuso.

Seguiranno aggiornamenti.