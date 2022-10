Incidente in serata a Valdilana, 23enne finisce all’ospedale

Un biellese di 23 anni è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nella serata di ieri, 21 ottobre. Il fatto è avvenuto a Valle Mosso, nel comune di Valdilana: la dinamica, affidata ai rilievi dei Carabinieri, non è stata ancora chiarita. Il giovane è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale in codice verde. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.