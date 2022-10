Cossato: allarme impazzito in piena notte, arrivano i Vigili del Fuoco, foto archivio

E' accaduto questa notte intorno alle 2: a Cossato in un'abitazione l'allarme ha iniziato a suonare. In casa c'erano i proprietari, che hanno tentato in tutti i modi di disattivarlo ma senza risultato: la sirena sembrava impazzita.

Non sapendo cosa fare, per disattivare il dispositivo i proprietari hanno dunque composto il 112 per chiedere aiuto. Immediato a quel punto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno riportato la calma nei pressi dell'abitazione.

La raccomandazione di forze dell’ordine e Vigili del Fuoco è sempre quella di controllare il corretto funzionamento di tali dispositivi anche onde evitare di incorrere in multe salate per disturbo della quiete pubblica.