Biella, Piazza Falcone: attimi di scompiglio tra i banchi per un camion che perde sostanza oleosa, FOTO

Attimi di scompiglio nella mattina di oggi sabato 22 ottobre al mercato in Piazza Falcone a Biella.

Il camion di uno degli ambulanti della piazza ha rotto un tubo dell’olio idraulico, con la conseguenza che la pavimentazione è diventata molto scivolosa.

A fare tornare tutto alla normalità è stata la Polizia Locale che ha messo in sicurezza la zona dove c'è stato lo sversamento delimitandola, quindi l'intervento per personale SA per la pulizia profonda della pavimentazione.