Biella in lutto per la morte di Gigi Gasparini, storico titolare del negozio di frutta e verdura di via Delleani

Ha fatto il verduriere per tutta la vita con competenza e passione. Per tutti era semplicemente Gigi, il titolare dello storico negozio di frutta e verdura, situato sotto i portici di via Delleani, a Biella.

Ieri sera, circondato dall’affetto dei suoi cari, è mancato Martino Gasparini. Aveva 90 anni. Noto in città per la sua attività, specialmente per la splendida e rifornitissima vetrina, dove ogni giorno venivano esposti prodotti genuini e di grande qualità: a detta di molti, una delle più belle vetrate dell’intero Biellese. Per molti anni, infatti, ha rifornito ristoranti e numerose famiglie, consigliando, di volta in volta, con la sua verve inimitabile.

Il Santo Rosario verrà recitato alle 19 di domani nella chiesa di San Biagio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Oropa, alle 15 di lunedì 24 ottobre.