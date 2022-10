Guerra: la strage dei diritti, FOTO

Gli studenti di quattro classi del Liceo di Cossato questa settimana hanno avuto l’opportunità di dialogare con Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty International.

Il titolo scelto per questo meeting “Guerra: la strage dei diritti. Per i minori le conseguenze peggiori.” anticipava perfettamente i temi che sono stati affrontati e approfonditi dal sig. Noury, che ha offerto agli studenti la possibilità di gettare uno sguardo generale sui diversi conflitti che si sono svolti o si stanno ancora svolgendo, da quello in Siria, fino ad arrivare a quello in Ucraina di cui l'opinione pubblica sta tanto parlando negli ultimi mesi.

Tutti sono accomunati da dei gravissimi problemi, ma tra le vittime ad essere più esposte ai danni di una guerra oltre ai soldati ci sono in prima fila i minori; essi corrono vari rischi, dallo stupro di guerra, al traffico di esseri umani, ma anche gli attacchi diretti ai civili causano nelle vittime traumi radicati. Un altro argomento spinoso è quello dell’accoglienza che non viene sempre fornita adeguatamente ed è frequentemente causa di disuguaglianze.

L’ospite ha poi illustrato come Amnesty lavori documentando tutti i crimini di guerra al fine di agevolare l’operato del Tribunale Penale Internazionale e di come si ponga come obiettivo quello di far rispettare in ogni Stato la Convenzione dei diritti dell’infanzia, promulgata dall’ONU nel 1989; ha anche sottolineato l’apertura di Amnesty nei confronti di altre associazioni, al fine di mettere al primo posto la lotta per la giustizia. Ha infine dato qualche prezioso consiglio a tutti coloro che volessero entrare nel campo dell’attivismo per i diritti umani, mettendo in primo piano l’importanza della curiosità, della passione e dell'informazione.

L'incontro si è concluso con la presentazione del nuovo libro di Riccardo Noury “Qatar 2022, i Mondiali dello sfruttamento", scritto al fine di mettere in luce un aspetto oscuro di questo evento presentato come scintillante occasione di sport.