Gli Amici di Bagneri: "Grazie per il Premio Reda"

Sabato 8 ottobre, nell’ambito della premiazione del “Premio +Bellezza in Valle”, abbiamo avuto l’onore di ricevere il Premio speciale Reda, attribuito all’Associazione Amici di Bagneri Enrica Simone ODV «per la rilevanza e l’unicità dell’opera costantemente svolta negli anni a favore della cura e del miglioramento della bellezza del Territorio».

Come già espresso dalla Presidente dell’Associazione, Clotilde Brusasca al momento della consegna del premio, gli Amici di Bagneri desiderano condividere questo importante riconoscimento e ringraziare tutte le persone, enti e istituzioni, gruppi e associazioni, che nel tempo hanno collaborato concretamente, incoraggiato e sostenuto in vario modo l’impegno portato avanti a Bagneri, ormai da 50 anni, dai volontari con gli Scout dei gruppi Agesci di Biella e la Parrocchia di Bagneri retta dai Padri dell’Oratorio di San Filippo di Biella. Si contano a centinaia i volontari adulti, gli scout e i loro capi, i genitori coinvolti in varie attività che hanno contribuito a rendere vivo e accogliente il borgo di Bagneri. Un grandissimo grazie agli abitanti di Bagneri, con cui si è creata nel tempo amicizia e collaborazione; ricordiamo tra tutti Giulio Valcauda (il “Giulio di Bagneri” mancato nel 2011), tra i fondatori della nostra Associazione. Ai residenti originari si sono aggiunti “nuovi abitanti”, tra loro Cecilia Martin Birsa con le sue opere artistiche e l’importante contributo all’accoglienza.

I ringraziamenti vanno intanto a: Comune di Muzzano, con gli altri attori del territorio inseriti nel progetto “A Braccia Aperte”; Ecomuseo Valle Elvo e Serra, con la Rete Museale Biellese; CAI Biella, che ha una baita a Bagneri; Gianfranco Bini e Giuseppe Simonetti (Edizioni Lassù gli ultimi) e i “ragazzi del Piumin” che hanno voluto la Madonna del Piumin e altre opere del Sandrun a Bagneri; Coro Monte Mucrone della Pietro Micca, sempre affezionato a Bagneri; Comunità di Giona, che ha realizzato la “casa di preghiera” e varie iniziative con oratori e parrocchie; Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha sostenuto nel tempo molti progetti; Centro Territoriale Volontariato che ben supporta la nostra associazione con i suoi preziosi servizi e consulenze. Ci scusiamo con chi abbiamo trascurato di nominare esplicitamente, e sono tanti.

Ricordiamo anche le scuole che scelgono Bagneri per visite e attività, Oratori e parrocchie, gruppi giovanili e sportivi, associazioni culturali e di vario tipo che si appoggiano a Bagneri per svolgere giornate e campeggi in un ambiente accogliente a contatto con la natura; i tantissimi gruppi scout provenienti da altre province piemontesi e anche da altre Regioni che vengono a Bagneri e contribuiscono a far conoscere la Valle Elvo e il biellese anche fuori dalla nostra provincia. Un grazie per la disponibilità anche ai media locali, che ci aiutano a far conoscere Bagneri.

A rappresentare l’Associazione alla premiazione erano presenti, a nome di tutti i soci e gli amici, alcuni componenti dell’attuale direttivo e gli ex presidenti a partire da Mario Simone, fondatore degli Amici di Bagneri e da oltre 50 anni presente con grande generosità e dedizione a Bagneri e ai suoi abitanti. Vorremmo che questo premio rappresenti per tutti un incoraggiamento a proseguire nell’impegno, con semplicità e concretezza, riuscendo anche a coinvolgere nuovi amici che possano aiutarci a portare avanti il lavoro per “rendere il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”, come insegnava Baden Powell fondatore dello scoutismo.

Grazie a tutti, e arrivederci a Bagneri.