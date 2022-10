A Quaregna Cerreto, manifesti offensivi contro una ex residente. Giordani: "Gesto deprecabile"

"L'Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto prende le distanze e condanna senza se, senza ma, coloro che affiggono manifesti dai toni pesantemente offensivi nei confronti di liberi cittadini siano essi donne o uomini. Gesto deprecabile, figlio dell'ignoranza".

Non usa mezzi termini il sindaco di Quaregna Cerreto Catia Giordani in un post sui social, nei confronti di chi si è reso responsabile dell'affissione di manifesti lungo la provinciale nella notte tra mercoledì e giovedì che offendono una ex residente del Comune. "E' un gesto inqualificabile - dichiara - . Nei manifesti c'erano la foto e il numero di telefono di una signora che è anche mamma di figli minorenni tra l'altro. E qualcuno le ha anche telefonato. Porta dolore una cosa come questa. E non è la prima volta che capita nel comune e non va bene. Qualche tempo fa una ragazza era venuta da me disperata perchè qualcuno aveva scritto il suo numero su di un muro. E allora ero andata io stessa a cancellarlo con un prodotto chimico. Mi auguro solo che si riesca a risalire al responsabile adesso per questi manifesti".

Anche i Serena e Mirko del Caffè della Rotonda sono sdegnati da quanto è accaduto. "Giovedì delle signore sono entrate -raccontano - e ci hanno fatto notare che c'era questo foglio attaccato a una delle colonne vicino all'ingresso. L'abbiamo tolto subito, conosciamo anche la signora in questione. Non è una cosa di buon gusto, speriamo solo che prendano chi è stato".