Casapinta: Tumore al collo dell'utero, le donne scelgono di sapere FOTO

L'affluenza elevata di persone che non si sono fatte fermate né dal maltempo, né della strada per arrivare a Casapinta, ha dimostrato che l'argomento coinvolge e interessa un gran numero di donne e uomini.

Sala gremita, attenta e silenziosa ha ascoltato, dopo i saluti del Sindaco Mauro Fangazio, l'introduzione della Dottoressa Carla Furno Marchese, ginecologa, che ha perfettamente spiegato che cos'è il tumore della cervice uterina, malattia molto diffusa e che i programmi di screening e prevenzione mediante vaccinazione, oltre a contribuire a limitarla, hanno l'obiettivo di eliminarla del tutto.

Il tumore alla cervice uterina si colloca al quarto posto tra i tumori delle donne. Nel mondo occidentale il numero dei casi e quello dei decessi sono in diminuzione grazie soprattutto al Pap-test e alla successiva introduzione del test per la ricerca del DNA di Papillomavirus (HPV), due esami molto efficaci per la diagnosi precoce. Secondo i dati ISTAT in Italia ogni anno circa 500 donne muoiono a causa della malattia.

Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della cervice è l'infezione da Papilloma virus umano che si trasmette soprattutto per via sessuale e quindi una maggior conoscenza e una adeguata educazione sessuale sin dalle classi medie, si fa necessaria e importante.

Dopo l'esauriente esposizione della Dottoressa Furno hanno preso la parola Anna Musso, igienista, e Laura Zavallone, oncologa.

Prevenzione, diagnosi ed eventuale cura della malattia, che purtroppo coinvolge tutta la famiglia, sono argomenti che hanno contribuito a sviscerare tutto quello che si deve sapere sui vaccini e fugare timori e dubbi soprattutto sulle giovani donne e sulle mamme di bambine e bambini preadolescenti chiamati a partecipare ai programmi di screening. Il tumore dell'apparato genitale femminile non è da sottovalutare e le cure rappresentano una grande sfida; l'incontro di ieri sera è stato un momento di confronto importante che ha posto spunti di riflessione e sicuramente ha contribuito ad apportare maggiore conoscenza e attenzione alle pratiche di prevenzione.

Grande soddisfazione dell'Amministrazione comunale che ha appoggiato l'iniziativa dimostrando che si ha voglia di iniziative di interesse e che quando l'argomento è così importante i cittadini rispondono con entusiasmo e presenza.