Provincia, lunedì si riunisce il Consiglio

Le comunicazioni del Presidente della Provincia; la ratifica di una variazione urgente al Bilancio di Previsione 2022-2024; la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2025; l'approvazione del Piano Provinciale per dimensionamento autonomie scolastiche e programmazione offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024; la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021; e l'adesione al progetto di fusione tra "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli " e "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" nella nuova società "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli".

Questi i sei punti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, convocato per lunedì 24 ottobre alle 17.