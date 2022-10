Taglio del nastro al Percorso della Memoria dell'ANPI Cossato Vallestrona, FOTO e VIDEO

Inaugurato nella mattina di oggi sabato 22 ottobre il Percorso della Memoria. Si tratta di 9 punti nel territorio di Cossato e che si estende ai luoghi degli eccidi di Mottalciata, Garella (Buronzo), Santa Liberata (Valdilana).

"Questo percorso della memoria - ha spiegato Riccardo Ferro, presidente dell'ANPI Cossato Vallestrona - lo abbiamo inaugurato perchè su tutte le lapidi, i monumenti, sono indicati nomi, la data di nascita e di morte e la scritta Caduti per la libertà. Noi ritemiamo che sia fondamentale il perchè e il come questi partigiani sono morti. Se oggi viviamo è grazie al loro sacrificio".

"C'erano già le lapidi - ha esordito il vice sindaco di Cossato Carlo Furno Marchese - ma non si sapeva la storia di queste persone che sono morte. E' giusto che ci sia la memoria per tutti quelli che hanno combattuto per la libertà. Sicuramente questo percorso renderà vivo il ricordo di tutto quello che è successo". Un pensiero particolare è andato anche a Elio Panozzo, partigiano “Biondino” ed ex sindaco di Cossato, morto a 94 anni nel 2020.

"Il ricordo è riportare a oggi una cosa passata - ha dichiarato l'assessore Pier Ercole Colombo - . La memoria va oltre, impedisce che una cosa positiva o negativa venga rifatta. Dobbiamo però impegnarci a portare le scuole a questo percorso e come assessore mi prendo questo impegno".