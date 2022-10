Al via passeggiata per i sentieri di Strona con gli Alpini e la Pro Loco

Alpini e Pro Loco di Strona organizzano la tradizionale passeggiata per i sentieri di Strona. L'evento , in programma domenica 23 ottobre, avrà inizio alle 14 con partenza da piazza Municipio. Una volta terminato il percorso, i partecipanti potranno prendere parte alla castagnata delle penne nere, realizzata presso la casetta del campo sportivo. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.