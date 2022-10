Roberto Pella Capogruppo di una commissione speciale

L'onorevole Biellese Roberto Pella sarà Capogruppo dell’unica commissione parlamentare che si occuperà di tutti i provvedimenti (si inizia lunedì con il decreto Sostegni ter, bollette e PNRR ) per il prossimo mese fino all’insediamento delle 14 commissioni parlamentari permanenti. "Si inizia alla grande per me", commenta Pella.

"Per questo ringrazio di cuore il Presidente Berlusconi per l’importantissimo ruolo conferitomi congiuntamente al mio capogruppo alla Camera e amico Alessandro Cattaneo. Questo incarico mi vedrà impegnato per il prossimo su tutti in più importanti dossier lavorando al fianco del Presidente Berlusconi e del mio partito Forza Italia insieme al capogruppo Cattaneo".