Nuovo Governo: Giorgia Meloni prima donna Premier nella storia d'Italia, FOTO e VIDEO

Intorno alle 16,20 di oggi venerdì 21 ottobre la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'accettazione dell'incarico da Mattarella è avvenuta intorno alle 17,50. Domani alle 10 il giuramento.

Nelle foto e nel video di newsbiella.it, le immagini della leader di Fdi in visita a Biella nel 2018. "Difesa Made in Italy è la priorità", la sua dichiarazione.

Questi i Ministri:

Senza portafoglio Luca Ciriani, ministro rapporti con il Parlamento; Gilberto Pichetto Fratin, ministro per la Pubblica Amministrazione; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e Autonomie; Sebastiano Musumeci, ministro per le politiche del Mare e per il Sud; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei e Pnrr; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani- Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia e Pari Opportunità; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità; Maria Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali.

Ministri con Portafoglio: Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice premier; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia; Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare; Paolo Zangrillo, ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica; Matteo Salvini, ministro infrastrutture e mobilità sostenibili e vice premier; Marina Calderone, ministro del Lavoro; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito; Annamaria Bernini, ministro all'Università e alla ricerca; Gennaro Sangiuliano, ministro alla Cultura; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Daniela Santanché, ministro del TurismoSottosegretario di Stato Alfredo Mantovano