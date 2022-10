RE/MAX UNIT organizza due “Open House”: Visite a porte aperte di grandi appartamenti in vendita nel biellese

Domani, sabato 22 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12:30, l’agenzia immobiliare RE/MAX organizzerà due Open House nel comune di Biella aperti al pubblico. Si tratta di visite a “porte aperte” di due appartamenti in vendita nel territorio: il primo è posizionato in Via Gustavo di Valdengo 10 - un ampio appartamento totalmente ristrutturato di 300 mq distribuito in 8 locali - Il secondo invece, nella Frazione di Chiavazza, sarà in Piazza XXV Aprile 2, e si tratta di un appartamento a schiera di 210 mq e giardini di proprietà. L’Open House consiste nell’ “aprire la propria casa” ai potenziali acquirenti, riuscendo quindi a far visita all’immobile senza fissare un appuntamento, ma sempre accompagnati da un professionista RE/MAX sul posto, pronto a fornire informazioni e consulenza.

L’operazione Open House porta a svariati vantaggi, sia a chi necessita di vendere che a chi desidera acquistare un immobile: la riduzione dei tempi di vendita, la possibilità - per un potenziale acquirente - di far visita all’immobile più volte durante lo stesso Open House, la garanzia di un’efficace comunicazione di vendita a tutti i potenziali clienti della zona e la presenza di molteplici professionisti immobiliari impegnati nella stessa vendita.

Presente in 110 Nazioni, RE/MAX Immobiliare è uno dei marchi più riconosciuti e presenti al mondo, e vanta per il 2021 oltre 2 milioni di transazioni. L’azienda è costruita su solide fondamenta, come fiducia, qualità e collaborazione, che si possono riassumere nell’affermazione “il successo del singolo contribuisce a guidare il successo di tutti gli altri”. La collaborazione è parte integrante del concetto che RE/MAX ha dell’intermediazione immobiliare: “essere colleghi e non concorrenti”, è un altro motto che la contraddistingue.

È stato Daniele Furia, da ventitré anni nel settore immobiliare, a portare nel 2016 l'inconfondibile mongolfiera in città; presso uno dei palazzi storici del centro, l'agenzia dispone ai piani superiori di uffici attrezzati con tutti i supporti tecnologici necessari, e di un elegante show room al piano terreno dedicato al pubblico. RE/MAX UNIT vanta oggi oltre 3.800 clienti e 360 immobili, visionabili su appuntamento o tramite gli eventi Open House.

Per informazioni: Tel. 015 0158725

Gli uffici Re/Max Unit si trovano a Biella, in viale G. Matteotti N°7.