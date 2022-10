La qualità della vita che abbiamo all'interno della nostra abitazione non sempre ci soddisfa e quindi a un certo punto la riteniamo proprio un miglioramento abitativo che sappiamo essere dipendente da vari fattori che influiranno in maniera significativa come per esempio la suddivisione degli spazi che deve essere perfetta e ottimizzata, soprattutto se viviamo in una casa non troppo grande così come la presenza e l'esposizione verso la luce naturale, ma anche la presenza o l'assenza di strumenti offerti dalla tecnologia che ci possono permettere di migliorare la qualità del nostro quotidiano così come ovviamente la funzionalità degli impianti nonché la loro regolarità.

Si tratta di interventi che faremo sia nei momenti in cui dobbiamo acquistare una casa e non sappiamo cosa scegliere al momento in cui vogliamo ristrutturare nel senso che avremo l'obiettivo di raggiungere un elevato grado di comfort abitativo .

Però non bisogna confondersi col concetto di benessere e comfort ma soprattutto bisogna capire quelli che sono i fattori che concorrono a realizzare questo obiettivo.

Se vogliamo rifarci e se vogliamo parlare della definizione di comfort abitativo possiamo dire che in generale si intende legate a quell equilibrio che è percepito da chi abita in quella casa rispetto a certi parametri quali l'umidità o la temperatura o l'acustica, luminosità e la qualità dell'aria.

Nel momento in cui raggiungiamo una ottimale rispetto a questi parametri significa che possiamo vivere bene all'interno di quell'ambiente e con tanta soddisfazione perché per esempio, facendo riferimento alla temperatura, dobbiamo sottolineare che il benessere termico lo si raggiunge in genere quando il nostro corpo con un impegno minimo dei meccanismi di termoregolazione non proverà più caldo o freddo

Questa è una condizione ottimale che si verifica solo nel momento in cui i parametri ambientali di velocità dell'aria umidità relativa e temperatura sono graduati in maniera opportuna.





Cos'altro c'è da sapere sul comfort abitativo





Giusto per fare un esempio si dice che per conseguire il benessere termico la temperatura dovrà essere compresa tra 19:22 in inverno e 24-26 in estate ma anche il tasso di umidità deve essere equilibrato nel senso che deve essere non superiore al 5’- 60% in estate o al 45% in inverno ma sarà molto importante anche pensare a degli interventi di ristrutturazione perché di sicuro tra le cause che rendono scarso il benessere in casa spiccano le basse prestazioni ogni c'è di che dell'edificio che esistono attualmente in Italia.

Però per fortuna ci sono delle soluzioni che possono portare concreti e benefici economici diretti per quanto riguarda la riduzione dei costi delle bollette che sappiamo in costruito storico essere determinante per usare un eufemismo, ma anche a miglioramento generale il comfort abitativo e cioè l'utilizzo di tecnologie innovative e nuove oltre che una migliore e più razionale gestione del consumo energetico dell'edificio.

In questo senso può essere una buona idea sostituire l'impianto di riscaldamento invernale o magari installare infissi che siano efficienti per quanto riguarda l'isolamento acustico o terreno così come magari migliorare sistema di illuminazione nei vari ambienti dell'abitazione perché si parla di interventi che sono coordinati porteranno un grande miglioramento