I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 21, 22, 23 ottobre

Venerdì 21 ottobre

- Biella, in via Battistero si terrà un presidio ad oltranza per far luce sulla crisi climatica in atto dalle 9 di mattina alle 18. A organizzare l'evento Fridays For Future Biella

- Andorno, Francesco Pincin presenterà alle ore 21 presso i locali della Biblioteca “Mario Vietti” di Andorno Micca, il libro "Pura Linfa cercando Fede e Verità"

- Mongrando, 50 anni casa del giovane, festa dei giovani

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, dalle 18 alle 19 un mini corso di storia del gioiello

- Pettinengo, Villa Piazzo, dalle 21 le tue hits preferite anni '70, '80, '90

- Biella, teatro Don Minzoni alle 21, "Se la vita mia fosse poesia...: recital tra sogni ed emozioni"

Sabato 22 ottobre

- Mongrando, 50 anni casa del giovane, concerto in chiesa

- Valdilana, Teatro Giletti, La Compagnia Teatrale Carovana presenta CANTA90, Spettacolo musicale anni ‘90

- Biella, festa dalle 9,30 per i 50 anni della Cassa Edile di Biella a Città Studi

- Biella, dalle 10 alle 17.30, al Sellalab in Via Corradino Sella 10, l'associazione di volontariato BiLUG organizza il Linux Day.

- Biella, Archivi aperti alla Fondazione Sella ore 16-18

- Biella, SPAZIO HYDRO, una giornata in presenza, ricca di attività, dal titolo ATTRAVERSATƏ DAL DESIDERIO: una prospettiva dal margine dalle 9,45

- Cossato, piazza Angiono alle 10, inaugurazione del Percorso della Memoria

- Portula, Castagnea e le sue castagne, cena d'autunno

- Biella, Biblioteca di Città Studi, corso Pella 2b, 21° Edizione del Premio Biella Letteratura e Industria ore 17, Incontro con i cinque finalisti.

- Candelo, dalle 16.30 al salone polivalente del centro culturale Le Rosminiane del paese eventi dedicato a Pasolini

- Biella, flash mob alpini a Gli Orsi di Biella dalle 9 balle 20 per presentare i 100 anni della sezione di Biella

- Bioglio, cena benefica d'autunno alle 19.30, presso l'area festeggiamenti Valentina del paese

- Ponderano, Autunno a teatro con la pro loco, appuntamento alle 21 con “I volti Anonimi” che porteranno in scena "Ulisse Saturno farmacista notturno"

- Miagliano, alle 21 al Lanificio Botto Storie di Piazza aps presenterà lo spettacolo “Autobahn” , di Pier Vittorio Tondelli con Francesco Logoteta e la regia di Pierr Nosari.

- Mottalciata, Serata a tema degli Alpini

Domenica 23 ottobre

- Mongrando, 50 anni Casa del Giovane, festa del 50° anniversario della fondazione dalla Casa del Giovane. Alle 11 Santa Messa, aperitivo e castagnata ma anche giochi per tutti.

- Lessona, Biella è Buona, Da Lessona al Lessona, a piedi tra le vigne, ritrovo alle 8 al Palazzetto dello Sport, partenza alle 9.

- Portula, Castagnea e le sue castagne, mercatino, passeggiata nel bosco, pranzo, castagnata, laboratori creativi e presentazione della mostra permanente "Castagnea sospesa nel tempo"

- Biella, "A pè par Ciavasa". Alle 14,30. Camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti. Proposta dal Gruppo Alpini di Chiavazza. Le iscrizioni sono in piazza XXV Aprile dalle 10 alle 14,20.

- Sordevolo, gnocchi castagne e musica alla trappa

- Oropa, Visite guidate al Santuario dalle 10

- Sandigliano, Agire per il benessere, serata teorico esperienziale alle ore 16 presso il polivalente, ingresso libero

- Biella, ore 11.00 Cittadellarte - Fondazione Pistoletto YOGA IN GALLERIA

- Cavaglià, castagna alpini in Piazza Macchieraldo dalle 9 alle 19

- Biella, alle 15 presso la Sinagoga del Piazzo – Biella, rav Mendi Kaplan tratterà il tema della Tefillah dello Shabbat accompagnato dai canti sinagogali di Ishai Richetti.

- Quaregna Cerreto, Festa della Zucca dalle 11, aperitivo, pranzo, al pomeriggio dalle 14 giochi per i bambini, dalle 16 merenda per tutti

- Gaglianico, concerto tributo ai Nomandi all' auditorium alle ore 21

- Gaglianico, Giro delle Cascine, Manifestazione nazionale bronze di corsa su strada - Km 10. Ritrovo alle 8, Partenza alle 9,30.

- Vaglio Pettinengo Sagra della Castagna dalle 14 festa

- Bielmonte, Bomb - Foliage su due ruote Una giornata esperienziale adatta a tutti, da vivere con e-bike personali o a noleggio, Gravel o MTB.

- Campiglia, Castagnata con gli Alpini della Valle Cervo dalle 14 castagnata

- Candelo, presso l’oratorio della parrocchia di San Pietro giornata scout con giochi e iniziative varie 10,30 tavola rotonda, 12,30 santa messa

- Pralungo, castagnata della pro loco a frazione Valle dalle 14,30

- Castelletto Cervo, Festa d'Autunno Camminata tra canyon, Cervo ed Ostola ammirando il foliage con pranzo.

- Masserano, Palazzo dei Principi Presentazione libro: La strada giusta alle 16,30

Mostre

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Valdilana, Ponzone, HUB (ex Lanificio Tonella), via Provinciale 268 Mostra: Panorami delle Alpi, fino al 23/10

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Biella, Bi BOx, Via Italia 38 Biella, Mostra 'Un lancio di dadi', fino al 5/11

- Donato, Mestieri di un tempo, mostra di fotografie storiche fino al 23/10

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Opere all'Oro: Arte della toreutica, sbalzo, cesello, incisione fino a 8/11

- Sala, casa della resistenza, Mostra: "Partisan dij nòss pais 1943-1945", sabato dalle ore 15 alle 18.

- Biella, Parco Commerciale Gli Orsi Mostra: "Le nostre montagne" fino all 8/11

- Biella, Archivio di Stato, via Arnulfo 15/A Mostra documentale: Buona, perenne e abbondante. Approvvigionamento, uso e riuso dell'acqua nella Città di Biella tra '800 e '900 fino al 23/12

- Biella, piazza Cerruti Dinosauri in città

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero Mostra fotografica: Beyond Clichés