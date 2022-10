Vigliano, la scrittrice Barbara Perna incontra i lettori in biblioteca

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17.30, la scrittrice Barbara Perna incontrerà i lettori nella biblioteca civica "Aldo Sola" e presenterà il suo nuovo romanzo Annabella Abbondante – L’essenziale è invisibile agli occhi, che fa seguito al successo di Annabella Abbondante – La verità non è una chimera.

Guiderà l'incontro il Presidente del Consiglio di Biblioteca, Adriano Leone. Barbara Perna è nata a Napoli ed è giudice civile dal 1999. Ha lavorato presso i tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Montepulciano. Attualmente è in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Ha 51 anni, è felicemente sposata, e ha due figlie di 15 e 18 anni. Annabella Abbondante - La verità non è una chimera è il suo romanzo d’esordio. La protagonista, Annabella Abbondante, è una donna come tante, simpatica e briosa, di professione giudice civile. Un personaggio molto realistico impegnato in un lavoro apparentemente noioso, che si trova coinvolto in una serie di situazioni e circostanze tinte di giallo.

Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata via email a biblioteca@vigliano.info o telefonicamente 015811887.

Info: www.vigliano.info; biblioteca@vigliano.info