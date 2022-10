Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, 20 ottobre, per un cavo trovato pericolante all’interno della Galleria della Volpe. A segnalare l’accaduto alcuni automobilisti in transito. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto con le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità.