Biella, via Carso: auto senza controllo finisce contro il muro delle ex Pettinature, FOTO

Biella, via Carso: auto senza controllo finisce contro il muro delle ex Pettinature

Incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 21 ottobre in via Carso a Biella: una donna al volante di un'automobile ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un salvapedone, quindi si è fermata contro il muro dell'edificio delle ex Pettinature Riunite.

Sul posto immediato l'arrivo della Polizia per i rilievi del caso e per la viabilità, quindi il 118 per prestare le prime cure alla conducente.

Non sembrano essere stati coinvolti altri mezzi. A vaglio della Polizia le cause dell'incidente. Attenzione alla viabilità in quanto ci sono rallentamenti per effettuare i rilievi del sinistro e il recupero dell'auto.