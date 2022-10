Biella: investita in monopattino alla rotonda, donna in ospedale

Incidente a Biella nei pressi della rotonda di Piazza Adua.

Intorno alle 14,30 di oggi venerdì 21 ottobre, una donna in monopattino è stata investita e per via delle fratture riportate è stata trasportata in ospedale.

A intervenire sul posto è stata la Polizia Locale cittadina che sta ancora effettuando i rilievi del caso. Non ci sono modifiche alla viabilità.