Alessandro Santimone assolto per il reato di interferenze illecite nella vita privata

Alessandro Santimone, investigatore privato nonché socio ed amministratore delegato della Società Crew Investigazioni srl difeso dall'Avvocato Alessandra Guarini, è stato finalmente assolto, nella giornata del 19ottobre, dalle accuse che lo vedevano coinvolto. Un esito che non avrebbe potuto essere diverso vista la precedente archiviazione per i medesimi fatti per i quali il Santimone era stato escusso a sommarie informazioni testimoniali (il procedimento penale era iscritto al registro ignoti).

Più nel dettaglio il Santimone, dopo la riapertura del procedimento penale ad opera della Procura, si trovava imputato per aver concorso, insieme al sig. Ravera, anch’egli assolto, nella commissione del reato previsto e punito dall’art. 615 bis del Codice Penale (interferenze illecite nella vita privata) per aver installato delle telecamere a vista in un sistema di antifurto su richiesta di una cliente.

Con la sentenza di ieri si è ancora una volta ribadita, a dispetto di quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la totale estraneità del Santimone dalle accuse rivoltegli nonché la corretta condotta dello stesso e di Crew Investigazioni srl.