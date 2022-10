Parte da Varese la folle idea di Babbo Natale che arriverà anche a Biella

Un'idea un po' folle perché solo i folli cambiano il mondo. E' questa la filosofia di Gerardo Giove, alias Babbo Natale, che il prossimo 5 novembre partirà da Varese per "Il viaggio del cuore", il tour benefico in dieci tappe tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia per portare un regalo e un sorriso ai bambini meno fortunati.

Giove, un Babbo Natale animato da una passione unica che indossa con orgoglio un costume diverso da quello ormai diventato un classico con la Coca Cola («Questo è quello del film "Qualcuno salvi il Natale» sottolinea), percorrerà il viaggio su un'Ape trasformata in slitta. Un itinerario a forma di cuore lungo 728 chilometri e percorso evitando autostrade «per stare in mezzo alla gente». Tutto a cinquanta chilometri orari, ma con un la voglia di fare del bene che batte a mille. Ad accompagnarlo sul sedile esterno ci sarà Mamma Natale, al secolo Marzia Faggio, pronta a sfidare freddo e scomodità per dispensare caramelle e sorrisi: «Sarà dura, ma per la gioia dei bambini faccio questo e altro» racconta determinata.

L'iniziativa - che partirà da Villa Recalcati alle 15 di sabato 5 novembre per concludersi a Binago (Como) domenica 13 dopo aver toccato Arona, Biella, Settimo Torinese, Chiavari, Fiorenzuola, Brescia, Palazzolo e Como - è stata illustrata questa mattina alla presenza di tutti i protagonisti di questa bella storia di Natale e del prefetto Rosario Pasquariello: «Un'iniziativa da sostenere concretamente - ha detto entusiasta - perché pensa ai più piccoli e alle famiglie bisognose».

Ma di cosa si tratta? L'iniziativa organizzata della Onlus “Cuori Eroi per bambini eroi” è dedicata alla raccolta di regali per i bambini che si trovano nelle pediatrie, nelle oncologie pediatriche, nelle case famiglia o nei centri accoglienza. Ma non solo. Il viaggio di Babbo Natale vuole sensibilizzare la società: «Riflettiamo - hanno detto la volontaria Maristella Schiavulli e Antonino Galici, presidente dell'Associazione Cuori Eroi - su quello che è il momento più bello del Natale: è la bellezza di vedere l'emozione sui volti dei bambini. In questo caso raccoglieremo dei doni e saranno proprio i più piccoli a consegnarli a Babbo Natale perché li distribuisca ai loro coetanei meno fortunati».

In ogni tappa “Il più grande Giocattolaio”, come viene definito, incontrerà la popolazione, farà salire i bambini sulla sua "Calessino Slitta" a fare foto e racconterà storie di Natale. Per rendere davvero unico questo viaggio potranno contribuire tutti: verranno infatti raccolti dei regali (nuovi), già impacchettati e con la sigla "M" o "F" e un numero riferito all'età, in modo che quando verranno consegnati i bambini riceveranno un pacco adatto. I doni, caricati su di un furgone al seguito della slitta, saranno poi consegnati dai volontari nei reparti pediatrici degli ospedali e fondazioni del Nord Italia nelle settimane successive alla raccolta.

All'iniziativa partecipano anche la Sezione varesina degli Alpini, l'associazione Vero Babbo Natale, la Nazionale Italiana dell'Amicizia e la Fondazione Emanuela Gallesi Onlus. Tutti uniti per trasformare una sogno un po' folle in un viaggio indimenticabile Perché «porteremo in questo viaggio gioia e felicità». Non c'è da dubitarne.

LE TAPPE

Sabato 5 novembre Varese (Va), Festa della Partenza, c/o Prefettura

Domenica 6 nov. Arona (No), c/o piazza San Graziano

Lunedi 7 nov. Biella (BI), c/o .

Martedì 8 nov. Settimo Torinese c/o Area coperta antistante Municipio, pz.

Mercoledì 9 nov. Chiavari (Ge), c/o

Giovedì 10 nov. Fiorenzuola d'Arda (Pc), c/o Area pedonale centro città

Venerdì 11 nov. c/o Multisala OZ Brescia, Fondazione Emanuela Quilleri

Sabato 12 nov. Palazzolo sull'Oglio (Bs), c/o Parco Fondazione Cicogna Ram

Domenica 13 nov. mattina Como c/o Parcheggio privato Bar Pinocchio