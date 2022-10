Con otto borse di studio “Su Nuraghe” premia i suoi figli migliori

Rinviata in via precauzionale a causa delle restrizioni governative, finalmente potranno essere consegnate le tradizionali otto borse di studio ai figli meritevoli dei Soci.

Appuntamento a Biella domenica 23 ottobre, alle ore 16:00, nella sede sociale del Circolo “Su Nuraghe”, in via Galileo Galilei, 11.I meriti scolastici verranno premiati con assegni in denaro, libri messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, giochi ed altri doni.

Da circa mezzo secolo, fin dalla sua fondazione, il Circolo Culturale Sardo di Biella inaugura le attività del nuovo anno con al centro i bambini. L’attività in calendario giovedì 6 gennaio 2022, a suo tempo cautelativamente sospesa, domenica prossima potrà tenersi in sicurezza. Un momento di festa che lo scorso anno era stata già differito al mese di settembre e che, quest’anno, si tiene ad ottobre, accogliendo le indicazioni della commissione esaminatrice, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu, dalla maestra Elena Garella e presieduta dal prof. Roberto Perinu.