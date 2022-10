Un’autogrù è un meccanismo di sollevamento di grandi dimensioni montato su un telaio mobile. La sua funzione principale è quella di meccanizzare le operazioni di carico, scarico e costruzione. Per comprendere il suo funzionamento, è necessario analizzare il più attentamente possibile la costruzione dell’ autogrù e dei suoi componenti. Attualmente, il mercato offre tanti marchi con un'ampia gamma di funzioni.

Principali tipi di autogrù

Le attrezzature di sollevamento mobili servono per vari tipi di lavoro. Molti dei produttori mondiali di queste macchine speciali offrono le autogrù con una capacità di carico compresa tra 15 e 1.200 tonnellate. I lavori standard richiedono un’autogrù con una capacità di sollevamento di 25 tonnellate. La classificazione di questi veicoli è molto ampia, e ogni utente può acquistare una buona autogrù con determinate caratteristiche.

Per le operazioni di carico ad alta intensità nei grandi centri logistici internazionali, nei cantieri e nei porti marittimi, vengono utilizzate le autogrù con grandi capacità di sollevamento.

La costruzione di autogrù

Ogni autogrù è costituita da strutture portanti in acciaio saldato, dotate di attrezzature idrauliche o meccaniche con parti girevoli e non girevoli. Il suo principale meccanismo operativo è il braccio, al quale è collegato un dispositivo di movimentazione del carico a forma di ganci su uno speciale carrello che si muove su e giù. Il design delle autogrù può variare notevolmente a seconda del produttore. Inoltre, è possibile acquistare sia un’autogrù nuova che di seconda mano.

I principali componenti

I principali componenti delle autogrù includono:

telaio di base del veicolo;

cabina dell’operatore;

braccio;

piattaforma girevole;

meccanismo di sollevamento.

Tutti i moderni tipi di autogrù disponibili in vendita sono dotati di bracci composti da molte sezioni (da 2 a 7). Il numero di sezioni può influire direttamente sulla capacità di sollevamento del veicolo. Ad esempio, i macchinari con una capacità superiore a 10 tonnellate dispongono di un braccio a due sezioni. Più sezioni ha il braccio, maggiore è la capacità di sollevamento del veicolo. Il cavo viene utilizzato soprattutto nei lavori di sollevamento, dove è richiesta una certa flessibilità. L'idraulica è più adatta ai lavori che richiedono forza e rigidità. Soprattutto quando si sollevano grandi quantità di carichi pesanti. Questo tipo include un’autogrù commerciale.

Meccanismo di sollevamento

Il meccanismo di sollevamento è costituito da un argano per gru, che contiene i seguenti elementi:

piattaforma girevole;

scatola della presa di forza;

cilindro idraulico;

distributore idraulico;

meccanismo di rotazione;

sistema idraulico.

Il concessionario è in grado di fornire assistenza per l'acquisto di macchinari. Tutte le caratteristiche del modello devono essere prese in considerazione; ciò è fondamentale per il successo di tutti i lavori che gli verranno affidati. Se si acquista una versione di seconda mano, si può ricorrere agli annunci. Oggi qualsiasi modello è disponibile nei negozi specializzati.