Massazza, l'amministrazione saluta con affetto Riccardo Torselli. Per lui anche una targa ricordo

Al termine del consiglio comunale che si è tenuto il 30 settembre l’amministrazione comunale ha voluto salutare con affetto il dipendente comunale arrivato al traguardo della pensione, il signor Riccardo Torselli, che per tanti anni ha svolto con professionalità e passione il proprio lavoro di autista Scuolabus e cantoniere a Massazza.

Gli è stata consegnata una targa per ricordo e come ringraziamento dell’attività svolta per la nostra comunità.

Era presente anche l’ex sindaco Renato Carmellino oltre al Segretario Comunale e ai Carabinieri di Mottalciata.