Weekend trionfale per Biella Motor Team

Fine settimana oltremodo positivo su tutti i fronti per la scuderia Biella Motor Team, sia nei rally per auto moderne che in quelli per auto storiche. Il navigatore Luigi Cavagnetto era impegnato nel Rally Sanremo Storico, valevole per il Campionato europeo e quello tricolore. Ha corso con il pilota Enrico Canetti su un’Opel Corsa GSi del 4° Raggruppamento chiudendo al secondo posto di classe con la ventiquattresima prestazione assoluta.

Una prestazione importante che ha permesso a Canetti di conquistare il titolo tricolore della classe J2 A1600 nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche. In Piemonte, nella zona del lago d’Orta e della Valsesia, si è invece corso il Rally del Rubinetto che ha regalato una grande soddisfazione ad Andrea Perla e Domenica Saltarella che su una Renault Clio Williams, dopo una gara ad alto livello, si sono piazzati ventinovesimi assoluti e soprattutto sono stati i migliori in classe A7.

Lotta in famiglia per la supremazia in classe RS 2.0: l’hanno spuntata Daniele Alessandro e Luca Biasioli su una Renault Clio, cinquantasettesimi nella generale, mentre Saverio Alessandro ed Eraldo Botto, dopo una lotta durata per tutta la gara sono arrivati secondi di classe a poco meno di 30” dai vincitori e cinquantanovesimi assoluti. Costretti al ritiro, invece, Alberto Corsi e Denise Bolletta con la loro Peugeot 206 Kit di classe K10.