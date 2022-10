Velocità fuoristrada, Serena Rodella campionessa nazionale anche nel 2022

Si è concluso questo mese il campionato italiano velocità fuoristrada che ha visto la riconferma del titolo 2021 per la pilota biellese Serena Rodella che riporta in città il trofeo Whomen in motorsport.

A bordo della sua Mini Tdi ha svolto un inizio campionato regolare con tempi di tutto rilievo mentre più sfortunata la seconda parte della stagione che l' ha vista ferma per due gare a causa di un infortunio durante un allenamento. Ci sono già progetti per il 2023 per puntare ancora più in alto nelle classifiche assolute.