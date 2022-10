Rugby, Biella ci riprova con Amatori Alghero

Seconda prova sul campo di casa per i gialloverdi che domenica proveranno disperatamente a centrare il primo successo della stagione. Opposti a loro, i sardi dell’Amatori Alghero che, nonostante la trasferta sfiancante e faticosa, lotteranno con tenacia per centrare lo stesso obiettivo.

Già, perché anche i prossimi avversari di Grosso e compagni sono a digiuno di vittorie: due partite giocate sul campo di casa e due sconfitte rimediate, la prima contro la neopromossa Cus Milano, la seconda una settimana fa contro i quotati Centurioni. In mezzo un turno di riposo. Allenamenti intensi e regolari in settimana alla Cittadella del Rugby. Si fa il conto con qualche acciaccato di troppo e con un morale non alle stelle ad inizio settimana, poi la nebbia si dirada e il gruppo si dimostra coeso e determinato come sempre.

Tutti focalizzati sulla prossima sfida, a partire da coach Alberto Benettin: “Affrontiamo Alghero dopo tre sconfitte che bruciano parecchio, ma siamo decisi a fare bene. I nostri avversari, nonostante le sconfitte, hanno fatto vedere tante belle cose, un bel gioco, soprattutto in attacco contro i Centurioni, quindi a noi spetterà il compito di fare meglio. Dobbiamo rimanere concentrati nell’intento di imbastire il nostro gioco migliore. Cercheremo di arrivare domenica con morale a mille, perché con il morale sotto ai tacchi non si risolve nulla. Speriamo di essere circondati da tanti, tantissimi tifosi perché la squadra domenica avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile”. Kick off alle 14,30.

Serie A. G. 4 – 23.10.22. Rugby Parma – Asd Milano; Cus Genova – Rugby Noceto; Cus Milano – Rugby Parabiago; Biella Rugby – Amatori Alghero; I Centurioni – VII Rugby Torino. Riposa: Pro Recco.