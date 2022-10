Club Oltre, oggi a Biella è ospite Alan Friedman

Giunto alla sua seconda edizione e forte dell'esperienza del primo anno di attività, ritorna il ciclo di incontri proposti dal Club Oltre: l’iniziativa dell’Unione Industriale Biellese, dedicata agli imprenditori biellesi aderenti, che ha come principale obiettivo quello di fornire occasioni di incontro e confronto con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale per "accendere" intuizioni e declinarle in strategie aziendali concrete.

L’evento di apertura del Club Oltre, rivolto a tutti gli imprenditori, avrà come protagonista Alan Friedman e si svolgerà giovedì 20 ottobre alle ore 17 a Palazzo Gromo Losa, al Piazzo. Con il giornalista economico e conduttore tv, autore del recente libro “Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo”, i partecipanti potranno condividere una lettura ragionata dei fenomeni che si stanno verificando sugli scenari geopolitici ed economici internazionali e sull’impatto che questi e altri fenomeni avranno sull’economia italiana. L’attenzione sarà focalizzata sui nuovi equilibri che potranno emergere, i rischi da valutare, le opportunità da cogliere e gli errori da evitare per il futuro della nostra economia. Conoscere i trend in atto, saperli interpretare e comprenderne l’impatto è, oggi più mai, importante per gli imprenditori che vogliono governare il cambiamento con maggiore consapevolezza.

Alan Friedman, classe 1956, nato a New York, è un giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All’inizio della carriera fu un giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy Carter, poi è stato per lunghi anni corrispondente del Financial Times, in seguito inviato dell’International Herald Tribune e editorialista del Wall Street Journal. È conduttore e produttore di programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, dove ha lavorato per testate come RAI, Sky Tg24 e La7. Celebri i suoi scoop giornalistici e i numerosi riconoscimenti (è stato insignito per quattro volte del British Press Award, e del Premio Pannunzio nel 2014). In Italia è stato editorialista per Panorama e Il Corriere della Sera. Da gennaio 2018 scrive per La Stampa. Con la Newton Compton ha pubblicato “Questa non è l’America”, che ha raggiunto il primo posto assoluto della classifica dei libri più venduti e ha vinto il Premio Roma per la Saggistica 2017. Il suo ultimo libro è “Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo", 2022.

A dialogare con Alan Friedman sarà Catia Barone, moderatrice e fil rouge di questa seconda edizione, che evidenzierà i concetti salienti e le implicazioni concrete per la gestione d'impresa, oltre a facilitare il dialogo con gli imprenditori presenti. Giornalista professionista dal 2008, Catia Barone è autrice e conduttrice. Dal 2014 è inviata di Rai1 per il programma Petrolio e si occupa di reportage in Italia e all'estero (Europa, sud America, Africa, SE Asia) di 10-20 minuti su ambiente, tematiche sociali, made in Italy, innovazione, economia. Ha scritto e realizzato puntate monotematiche come “Dark Fashion, luci e ombre della moda” e “Plastic Dreams” (Rai1). Dal 2018 conduce il programma “Protestantesimo” di Rai 2 e dal 2009 collabora con Affari e Finanza de la Repubblica. Ha lavorato per Sky tg24, Euronews (Lione), Tv2000 e il programma economico 2Next di Rai2. Al termine di questo primo incontro, Paolo Barberis Canonico, vice presidente UIB con delega allo Sviluppo delle Filiere, Economia d'Impresa e Sostenibilità, presenterà i prossimi appuntamenti del Club, tramite anche le testimonianze degli imprenditori chi hanno partecipato alla scorsa edizione.