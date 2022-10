Escursionisti in difficoltà recuperati nei boschi di Madonna del Sasso

Si sono conclusi ieri pomeriggio al crepuscolo due interventi di soccorso di escursionisti in difficoltà nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nei boschi intorno a Madonna del Sasso.

I primi a dare l'allarme sono stati una coppia di ragazzi che passeggiavano nei boschi tra Arola e Madonna del Sasso e che si sono trovati in difficoltà nei pressi del Monte Cregn. Mentre Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino si stavano recando sul luogo grazie alle coordinate inviate dai dispersi tramite il loro dispositivo portatile, i due ragazzi hanno avvisato di essere stati in grado di ritrovare il sentiero del ritorno grazie all'aiuto di un boscaiolo del posto.

Mentre le squadre di soccorritori stavano rientrando, sono state allertate per un altro soccorso di persone in difficoltà sempre nella zona, nei boschi di Madonna del Sasso. L' intervento ha impegnato Soccorso Alpino e due squadre dei vigili del Fuoco a terra con la collaborazione dell'elicottero Drago 66 proveniente da Torino. Le coordinate geografiche hanno permesso all'elicottero di individuare le due persone, recuperarle a bordo e portarle in zona sicura nel campo sportivo di Boleto in buone condizioni di salute.